Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Questões de Família

O que é um contrato de namoro e para que serve? Entenda!

Quem explica é o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 11:33

Publicado em 

30 jan 2023 às 11:33
amor
Amor Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Questões de Família", o tema em destaque com o comentarista José Eduardo Coelho Dias é o chamado "contrato de namoro". Para evitar o risco de declaração judicial de união estável, muitas pessoas, casais, têm optado por buscar esse tipo de contrato. Mas será que, realmente, ele têm validade? Na prática, como funciona e como pode assiná-lo? Segundo especialistas em Direito de Família, a principal diferença entre o contrato de namoro e a união estável encontra-se no fato de que, a segunda tem como principal característica constituir família. O contrato de namoro visa apenas assegurar os bens materiais das partes. Ouça as explicações completas!
Questões de Família - 30-01-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)
Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados