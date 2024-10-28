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Questões de Família

O que é o regime de bens do casamento?

Ouça a nova série com o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 10:25

Publicado em 

28 out 2024 às 10:25
Casamento, casar, casal, matrimônio, marido e mulher
Casamento, casar, casal, matrimônio, marido e mulher Crédito: Pexels
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias inicia uma nova série sobre o tema casamento e suas implicações jurídicas. Dessa vez, o destaque é a explicação sobre o que é o regime de bens do casamento. Uma das decisões que envolvem o casamento é quanto ao regime de bens. O Código Civil prevê tipos de regime que podem ser escolhidos pelo casal: separação total de bens, comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens ou participação final nos aquestos. Nesse momento, o comentarista explica, de forma geral, o que é esse tipo de regime e como ele pode ser estabelecido. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família -28-10-24.mp3

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