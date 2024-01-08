O que é alienação parental, acusação do ex-marido contra Ana Hickmann

Desde que iniciou o processo de separação em dezembro, após sofrer violência doméstica, a apresentadora Ana Hickmann passou a ser acusada por Alexandre Correa de tentar impedi-lo de ver o filho, de 9 anos. Tornou-se público, na última semana, o pedido de prisão da apresentadora, por seu ex-marido, por alienação parental. O empresário alega que a jornalista não teria entregado o filho do casal para passar as férias com o pai nos dias acordados. Em comunicado enviado ao site "Quem" na última semana, Ana Hickmann afirmou que a decisão judicial especificava o período "se nada fosse programando anteriormente".
A apresentadora e o empresário teriam alterado o período no qual Alezinho ficaria com o pai por conta das férias de Ana. Com o novo acordo entre os pais, o menino ficaria com Alexandre entre os dias 9 e 17 de janeiro. É sobre esse assunto que o comentarista José Eduardo Coelho Dias trata nesta edição do Questões de Família. Afinal, o que é caracterizado como alienação parental? Por que a acusação é comum e usada por genitores para colocar mulheres vítimas de violências como "vilãs"? Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 08-01-23