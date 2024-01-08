O que é alienação parental, acusação do ex-marido contra Ana Hickmann

Desde que iniciou o processo de separação em dezembro, após sofrer violência doméstica, a apresentadora Ana Hickmann passou a ser acusada por Alexandre Correa de tentar impedi-lo de ver o filho, de 9 anos. Tornou-se público, na última semana, o pedido de prisão da apresentadora, por seu ex-marido, por alienação parental. O empresário alega que a jornalista não teria entregado o filho do casal para passar as férias com o pai nos dias acordados. Em comunicado enviado ao site "Quem" na última semana, Ana Hickmann afirmou que a decisão judicial especificava o período "se nada fosse programando anteriormente".