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Questões de Família

O que é alienação parental, acusação do ex-marido contra Ana Hickmann

Ouça a explicação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 11:48

Publicado em 

08 jan 2024 às 11:48
Ana Hickmann chorou ao falar sobre a agressão que sofreu de Alexandre Correa
Ana Hickmann chorou ao falar sobre a agressão que sofreu de Alexandre Correa Crédito: Reprodução/Domingo Espetacular/TV Record
Desde que iniciou o processo de separação em dezembro, após sofrer violência doméstica, a apresentadora Ana Hickmann passou a ser acusada por Alexandre Correa de tentar impedi-lo de ver o filho, de 9 anos. Tornou-se público, na última semana, o pedido de prisão da apresentadora, por seu ex-marido, por alienação parental. O empresário alega que a jornalista não teria entregado o filho do casal para passar as férias com o pai nos dias acordados. Em comunicado enviado ao site "Quem" na última semana, Ana Hickmann afirmou que a decisão judicial especificava o período "se nada fosse programando anteriormente".
A apresentadora e o empresário teriam alterado o período no qual Alezinho ficaria com o pai por conta das férias de Ana. Com o novo acordo entre os pais, o menino ficaria com Alexandre entre os dias 9 e 17 de janeiro. É sobre esse assunto que o comentarista José Eduardo Coelho Dias trata nesta edição do Questões de Família. Afinal, o que é caracterizado como alienação parental? Por que a acusação é comum e usada por genitores para colocar mulheres vítimas de violências como "vilãs"? Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 08-01-23

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