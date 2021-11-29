O que diz a lei: prisão por não pagamento de pensão alimentícia

O ator André Gonçalves teve prisão domiciliar decretada pela Justiça de Santa Catarina na última semana por não pagar pensão alimentícia da filha que teve com a atriz Cynthia Benini. O ator estava inadimplente desde 2017, e, neste período, a dívida chegou a R$ 350 mil. A sentença determina que o ator fique em prisão domiciliar pelo prazo de 60 dias. Também no início do mês a Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão do cantor Marcelo Falcão também pelo não pagamento de pensão alimentícia. Os casos envolvendo celebridades chamam a atenção para o tema da prisão por não pagamento de pensão alimentícia. Tema para o comentarista José Eduardo Coelho Dias nesta edição do "Questões de Família". Em destaque, entenda as situações que podem levar para cadeia quem deixa de pagar em dia a pensão. Ouça a análise completa!