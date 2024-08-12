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Questões de Família

O que acontece quando um adolescente não é adotado até os 18 anos?

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 12 de Agosto de 2024 às 10:44

Publicado em 

12 ago 2024 às 10:44
Família, adoção
Família, adoção Crédito: Pixabay
A adoção de crianças mais velhas e adolescentes aumentou 22% em um ano no Brasil. No entanto, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dos quase 36 mil habilitados para a adoção no Brasil, apenas 760 aceitam crianças maiores de 10 anos, por exemplo. E os desafios para jovens não adotados que completam 18 anos? Nessa idade eles têm que deixar abrigos e muitos não têm para onde ir. Este é o tema em destaque nesta edição do "Questões de Família", com o comentarista José Eduardo Coelho Dias. Quem também participa da conversa é o psicólogo e coordenador da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA), Helerson Silva.
Questões de Família - 12-08-24
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo mantém uma página em seu site com a campanha de adoção tardia. Conheça o projeto, acessando o seguinte endereço: https://www.tjes.jus.br/esperandoporvoce

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