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Questões de Família

O que acontece quando o cônjuge tenta esconder bens para levar vantagem no divórcio?

Ouça a análise do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 10:48

Publicado em 

13 set 2021 às 10:48
Divórcio, separação, término
Divórcio Crédito: Freepik
A situação não é incomum no Direito de Família. Ocultar bens e valores muitas vezes faz parte da preparação do divórcio daqueles que não estão dispostos a agir com a boa fé necessária quando da partilha de bens. Este é o tema do "Questões de Família", com José Eduardo Coelho Dias. O comentarista traz o seguinte questionamento como destaque. "O que acontece quando um cônjuge, ou companheiro, tenta esconder bens do outro para levar vantagem na hora da partilha, separação ou divórcio? É sobre isso que precisamos discutir", explica José Eduardo. Ouça a análise completa a respeito do assunto! 
Questão de Familia - 13-09-21.mp3

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