Número de pessoas forçadas a se casar no mundo sobe 42,8% em 5 anos, diz ONU

O número de pessoas que foram forçadas a se casar no mundo aumentou 42,8% em 2021 em comparação a 2016, aponta um relatório da Organização Internacional do Trabalho. A OIT é uma entidade ligada à Organização das Nações Unidas (ONU). O relatório descreve o panorama atual de trabalho forçado, que é tratado como uma escravidão moderna. Para a OIT, o casamento forçado muitas vezes implica a obrigação de trabalhar.

"Uma vez que a pessoa é forçada a se casar, há um risco maior de exploração sexual, violência e servidão doméstica, além de outras formas de trabalho forçado dentro e fora do domicílio. A chance de a mulher ser forçada a executar trabalhos para o cônjuge (ou para família do cônjuge) é maior que a dos homens", diz o texto. O comentarista José Eduardo Coelho Dias analisa o assunto nesta edição do "Questões de Família". Ouça a conversa completa!