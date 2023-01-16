Número de divórcios no Brasil tem queda de 10% em 2022

Entre janeiro e novembro de 2022 foram registrados 68,7 mil divórcios nos país, o menor número desde 2018. O dado é do Colégio Notarial do Brasil (CNB) e representa uma queda de 10% em relação a 2021. Segundo o levantamento divulgado no fim do ano passado, 68.703 casais oficializaram a separação entre os meses de janeiro e novembro de 2022. O índice significa queda de 10,4% frente ao número de 76.671 divórcios realizados no mesmo período em 2021, quando se teve o recorde histórico. Especialistas do Direito de Família apontam que existem vários aspectos que levaram o número de divórcios no Brasil a cair. Um deles, por exemplo, é a queda do número de casamentos. Além disso, houve um crescimento nas uniões estáveis entre 2016 e 2019. Nesses casos, as dissoluções não são computadas como divórcios, instrumento jurídico pelo qual se põe fim exclusivamente ao casamento. Tema para o comentarista José Eduardo Coelho Dias, nesta edição do "Questões de Família". O que representa esse cenário de queda do número de divórcios no país? Ouça a conversa completa!