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Questões de Família

Número de divórcios cai pela primeira vez no Brasil após quatro anos; o que explica?

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 22 de Dezembro de 2025 às 10:52

Publicado em 

22 dez 2025 às 10:52
No ano passado, a Grande Vitória teve um total de 5.453 divórcios
divórcios Crédito: Arquivo
Na série especial do mês de dezembro, sobre o retrato dos relacionamentos no país, nesta edição do "Questões de Família" o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque a notícia que o número de divórcios no Brasil caiu pela primeira vez desde 2019. Dados das Estatísticas do Registro Civil 2024, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que o país registrou 428.301 dissoluções de casamentos entre pessoas de sexos diferentes no ano passado, queda de 2,8% em relação aos 440.827 casos contabilizados em 2023. A redução interrompe uma sequência de quatro anos de altas consecutivas e ocorre em meio a mudanças no perfil das separações, como aumento da guarda compartilhada e diminuição da duração média dos casamentos.
Ainda, segundo o IBGE, os dados sobre divórcios se referem apenas a casais heteroafetivos. Embora o Instituto registre casamentos homoafetivos desde 2013, os cartórios ainda não fornecem informações suficientes para contabilizar divórcios de casais do mesmo sexo. As Estatísticas do Registro Civil reforçam que tais transformações refletem um contexto de novas dinâmicas afetivas, maior autonomia individual e mudanças socioculturais que impactam diretamente as configurações familiares contemporâneas. O comentarista analisa. O que tem levado a redução dos divórcios? Hoje, como funciona o divórcio no Brasil? Existe prazo mínimo para se divorciar após o casamento? Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 22-12-25.mp3

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