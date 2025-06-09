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Questões de Família

Novo Código Civil: o que muda no direito à herança?

Ouça explicações do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 09 de Junho de 2025 às 10:56

Publicado em 

09 jun 2025 às 10:56
Por que a transmissão de herança ainda é tão pouco discutida?
 herança Crédito: Freepik
Nas últimas semanas, o tema do novo Código Civil e suas consequências legais, voltou a ganhar o noticiário. Um conjunto de mudanças no Código Civil brasileiro, em tramitação no Senado, tem provocado debates entre juristas, especialmente no campo do Direito de Família, ao propor uma ampla reformulação nas normas que regem casamentos, uniões estáveis e regimes de bens e divórcios, por exemplo. Nesse episódio, o destaque vem sobre o direito à herança. Ouça as explicações do comentarista José Eduardo Coelho Dias. 
CBN - Questões de Família - 09-06-25.mp3

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