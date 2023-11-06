Nova lei impede guarda compartilhada em caso de violência doméstica

Entrou em vigor na última semana a Lei 14.713/2023, que impede a concessão de guarda compartilhada de crianças e adolescentes quando há risco de violência doméstica. A norma modifica o Código Civil e o Código de Processo Civil – CPC para impedir que o genitor agressor tenha direito à guarda compartilhada. Conforme a nova Lei, nas ações de guarda, antes de iniciada a audiência de mediação e conciliação, o juiz deverá perguntar às partes e ao Ministério Público se há risco de violência doméstica ou familiar, fixando o prazo de cinco dias para a apresentação da prova ou de indícios pertinentes. Se houver, será concedida a guarda unilateral ao genitor não responsável pela violência.
Ou seja, quando não houver acordo entre a mãe e o pai, a guarda, que poderia ser compartilhada, não será concedida “se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar”, destaca o novo texto do Código Civil, informa o portal Agência Senado. Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias trata do assunto. Quem também participa da conversa é o advogado especialista em Direito de Família e das Sucessões, Alexandre Dalla Bernardina.
CBN - Questões de Família - 06-11-23.mp3