Noiva brinca, diz não ao noivo e casamento é cancelado. O que diz a lei?

Um vídeo que voltou a circular nas redes sociais mostra um momento que seria e felicidade e união dos noivos, mas acabou ganhando um clima de constrangimento. Um casal teve o casamento cancelado após a noiva falar "não" de brincadeira durante a cerimônia quando foi perguntada se a união era por livre e espontânea vontade. Nesta edição do Questões de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias explica o que pode acontecer em casos como esse. Ouça a conversa completa!