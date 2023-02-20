Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Questões de Família

Noiva brinca, diz não ao noivo e casamento é cancelado. O que diz a lei?

Um momento que seria e felicidade e união, acabou ganhando um clima de total constrangimento; entenda

Publicado em 20 de Fevereiro de 2023 às 10:01

Publicado em 

20 fev 2023 às 10:01
Alianças, casamento adiado
Alianças, casamento adiado Crédito: Freepik
Um vídeo que voltou a circular nas redes sociais mostra um momento que seria e felicidade e união dos noivos, mas acabou ganhando um clima de constrangimento. Um casal teve o casamento cancelado após a noiva falar "não" de brincadeira durante a cerimônia quando foi perguntada se a união era por livre e espontânea vontade. Nesta edição do Questões de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias explica o que pode acontecer em casos como esse. Ouça a conversa completa!
QUESTÕES DE FAMÍLIA - 20-02-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados