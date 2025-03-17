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Questões de Família

No ES, 12% dos casais com mais de 70 anos já optaram por regime de bens diferenciado

Ouça as participações do comentarista José Eduardo Coelho Dias e da vice-presidente do Sinoreg-ES, Fabiana Aurich

Publicado em 17 de Março de 2025 às 10:47

Portal Edicase

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Publicado em 

17 mar 2025 às 10:47
Casamento
Casamento Crédito: Chevaliermelanie/Pixabay
Desde que o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu, em fevereiro de 2024, afastar a obrigatoriedade da separação de bens para casais com mais de 70 anos, casais capixabas passaram a usufruir da possibilidade de escolher o regime de bens que melhor se adapta às suas necessidades. Dados do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES) indicam que 12% (43 uniões) dos casais nessa faixa etária já optaram por regimes diferenciados. Dos 364 casamentos registrados no Estado, 321 seguiram com o regime de separação obrigatória de bens, até então obrigatório no Brasil. Nesta edição de Questões de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias e a vice-presidente do Sinoreg-ES, Fabiana Aurich, debatem o assunto. 
CBN - Questões de Família - 17-03-25.mp3

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