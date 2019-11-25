No Dia da Não-Violência Contra a Mulher, como combater o machismo?

O Dia Internacional da Não-Violência Contra a Mulher, celebrado nesta segunda-feira (25), foi designado oficialmente em 1999 pela Organização das Nações Unidas (ONU) e a data foi escolhida para homenagear as irmãs Pátria, Maria Teresa e Minerva Maribal que foram torturadas e assassinadas nesta mesma data, em 1960, a mando do ditador da República Dominicana, Rafael Trujillo.

O simbolismo da data serve para refletirmos sobre a realidade brasileira, onde uma mulher é agredida a cada 4 minutos no país. Diante desse cenário, uma mobilização da sociedade civil quer reativar o no Espírito Santo os encontros do Fórum de Homens Capixabas Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres. Este é o assunto do Questões de Família desta segunda-feira (25), com o comentarista José Eduardo Coelho Dias. Quem também participa da conversa é João José Barbosa Sana, Mestre em Educação, Doutorando em História pela Ufes e ex-secretário de Direitos Humanos de Vitória. Sana, fundou em 2011, junto com amigos, o Fórum, mas por conta de compromissos profissionais e pessoais de seus membros o Fórum encerrou as atividades.

Agora, eles querem retomar os trabalhos. A reativação do Fórum será debatido no II Colóquio Homens e a Violência Contra as Mulheres, na Ufes. O evento acontece por meio do Laboratório de Estudos de Gênero, Poder e Violência. A ideia do grupo, explica Sana, é a seguinte: criar uma rede de discussão que permita a união de homens que se opõem ao machismo, que defendam o compartilhamento dos mesmos direitos e que, sobretudo, defendam o respeito às mulheres em qualquer circunstância.