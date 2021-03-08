Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

QUESTÕES DE FAMÍLIA

No Dia da Mulher, as histórias daquelas que fazem a CBN Vitória

Acompanhe o Especial Questões de Família desta segunda-feira (08)

Publicado em 08 de Março de 2021 às 10:44

Publicado em 

08 mar 2021 às 10:44
Nesta edição do "Questões de Família", o assunto é o Dia Internacional da Mulher. O comentarista José Eduardo Coelho preparou uma conversa pra lá de especial: celebrar a data numa "aglomeração" - virtual!!! - ao lado das comentaristas que colaboram, em assuntos diversos, na programação da CBN Vitória diariamente. Elas refletem: como é ser mulher, mãe, esposa e conciliar as atividades profissionais? Participaram deste encontro a epidemiologista Ethel Maciel, a jornalista Luciane Ventura, a personal organizer Lucy Mizael, a nutricionista Roberta Larica, a psicóloga Adriana Muller e a médica veterinária Tatiana Sacchi. Acompanhe as histórias inspiradoras dessas mulheres!
Questões de Família - 08-03-21

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pix, celular, banco
Incômodo causado pelo Pix é sinal de que a tecnologia do Brasil está no caminho certo
Cartórios - 04/06/2026
Imagem BBC Brasil
Câmara dos EUA aprova resolução que limita poderes de Trump: os avanços na tentativa de encerrar as guerras no Irã e no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados