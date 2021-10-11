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Questões de Família

No Brasil, pais podem decidir não deixar herança para os filhos?

Ouça a análise do comentarista, especialista em Direito de Família, José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 10:35

Publicado em 

11 out 2021 às 10:35
Foto mostra pais e dois filhos
Família e herança Crédito: Pixabay
O jornalista americano Anderson Cooper, famoso apresentador da televisão dos Estados Unidos, afirmou que não pretende deixar herança para seu filho de apenas um ano. Cooper é membro da família Vanderbilt, uma das mais ricas da história americana, e já havia declarado que acha herdar dinheiro "uma maldição". Mas será que no Brasil é possível aos pais decidir se vão ou não deixar herança para seus filhos? Assunto para José Eduardo Coelho Dias, nesta edição do Questões de Família! Acompanhe!
Questões de Familia - 11-10-21.mp3

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