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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Netos e avós: pandemia traz mudanças nas formas de relacionamento

Acompanhe a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias e a advogada Vanessa Sousa Cola

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 10:45

Publicado em 

03 ago 2020 às 10:45
Nesta edição do "CBN e a Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias discute como a pandemia do novo coronavírus - e as consequentes restrições de contato social e mental - também tem modificado a relação entre avós e netos. Quem tem acompanhado de perto a essa discussão, e também participa do quadro, é a advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, Vanessa Sousa Cola. O direito à visitação é garantido tanto que Código Civil quanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A criança e o adolescente têm direito à convivência familiar e é estabelecido, na lei, esse direito de visitação aos avós.
Questões de Familia - José Eduardo Coelho Dias - 03-08-20

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