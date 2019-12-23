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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Natal e Réveillon: como fica a guarda dos filhos nas festividades?

O comentarista José Eduardo Coelho Dias afirma que as decisões sobre os feriados devem ser feitas ainda no início do processo de guarda

Publicado em 23 de Dezembro de 2019 às 11:05

Publicado em 

23 dez 2019 às 11:05
Com a chegada das festividades de fim de ano, especialmente Natal e Réveillon, chegam também alguns conflitos entre casais divorciados e com filhos. Eles surgem devido à visita aos filhos em razão da guarda: ela é compartilhada ou alternada nesses casos? Há mudanças nas responsabilidades, decisões ou obrigações neste período especiais de feriados? Quem esclarece este assunto é José Eduardo Coelho Dias, no Questões de Família. O comentarista afirma que as decisões sobre os feriados devem ser feitas ainda no início do processo de guarda, junto com todas as outras, para evitar conflitos na véspera dos feriados.
Questões de Família - 23-12-19.mp3

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