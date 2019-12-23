Natal e Réveillon: como fica a guarda dos filhos nas festividades?

Com a chegada das festividades de fim de ano, especialmente Natal e Réveillon, chegam também alguns conflitos entre casais divorciados e com filhos. Eles surgem devido à visita aos filhos em razão da guarda: ela é compartilhada ou alternada nesses casos? Há mudanças nas responsabilidades, decisões ou obrigações neste período especiais de feriados? Quem esclarece este assunto é José Eduardo Coelho Dias, no Questões de Família. O comentarista afirma que as decisões sobre os feriados devem ser feitas ainda no início do processo de guarda, junto com todas as outras, para evitar conflitos na véspera dos feriados.