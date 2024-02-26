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Questões de Família

Não é não: lei combate casos de violência sexual em bares e boates no Brasil

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 11:21

Publicado em 

26 fev 2024 às 11:21
Jogador foi preso após ser acusado de abuso sexual
Jogador foi preso após ser acusado de abuso sexual Crédito: Reprodução / Instagram
Nesta edição de “Questões de Família”, o comentarista José Eduardo Coelho Dias explica como o caso do jogador Daniel Alves, condenado a quatro anos e seis meses de prisão, na última sexta-feira (23), por estuprar uma mulher espanhola, inspirou o protocolo “Não é Não”. A lei 14.786/2023, sancionada no final de 2023, determina regras para que estabelecimentos brasileiros, como bares e boates, previnam casos de violência contra a mulher. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 26-02-24

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