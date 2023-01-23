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Questões de Família

Namoro pode configurar união estável? O que define relação de "casal"?

Quem explica é o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 12:27

Publicado em 

23 jan 2023 às 12:27
Casal, companhia, pessoas, amigos, abraço
Amor, namoro, relacionamentos Crédito: Pexels
A diferença entre o namoro e a união estável é dúvida recorrente de muitas pessoas, incluindo no universo do Direito de Família. Como, então, saber se a relação configura um namoro ou uma união estável? Tema para o comentarista José Eduardo Coelho Dias, nesta edição do "Questões de Família". Um fato envolvendo relacionamentos chamou a atenção no noticiário na última semana. A Justiça considerou que Gugu Liberato e o chef de cozinha Thiago Salvático, que tentou ser reconhecido como companheiro do apresentador, eram amigos. O juiz José Walter Chacon Cardoso, da 9ª Vara da Família e Sucessões de São Paulo, julgou o caso como extinto “sem exame de mérito”.
Segundo a sentença de 15 de dezembro do ano passado, Thiago declarou que teve uma união estável com o apresentador de novembro de 2016 a 21 de novembro de 2019, quando Gugu morreu após sofrer um acidente doméstico em Orlando, nos Estados Unidos. Ele tinha 60 anos e era pai de três filhos que teve com a médica Rose Miriam Di Matteo. O documento inicial com os argumentos da defesa do chef tinha mais de 100 páginas com fotos, conversas e momentos que os dois teriam vivido juntos em viagens. Segundo o juiz, “tudo teria ocorrido às escondidas”, a respeito da privacidade do apresentador e sem conhecimento dos parentes. Ouça a conversa completa!
Questões de Família - 23-01-23.mp3

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