Namoro pode configurar união estável? O que define relação de "casal"?

A diferença entre o namoro e a união estável é dúvida recorrente de muitas pessoas, incluindo no universo do Direito de Família. Como, então, saber se a relação configura um namoro ou uma união estável? Tema para o comentarista José Eduardo Coelho Dias , nesta edição do "Questões de Família" . Um fato envolvendo relacionamentos chamou a atenção no noticiário na última semana. A Justiça considerou que Gugu Liberato e o chef de cozinha Thiago Salvático, que tentou ser reconhecido como companheiro do apresentador, eram amigos. O juiz José Walter Chacon Cardoso, da 9ª Vara da Família e Sucessões de São Paulo, julgou o caso como extinto “sem exame de mérito”.

Segundo a sentença de 15 de dezembro do ano passado, Thiago declarou que teve uma união estável com o apresentador de novembro de 2016 a 21 de novembro de 2019, quando Gugu morreu após sofrer um acidente doméstico em Orlando, nos Estados Unidos. Ele tinha 60 anos e era pai de três filhos que teve com a médica Rose Miriam Di Matteo. O documento inicial com os argumentos da defesa do chef tinha mais de 100 páginas com fotos, conversas e momentos que os dois teriam vivido juntos em viagens. Segundo o juiz, “tudo teria ocorrido às escondidas”, a respeito da privacidade do apresentador e sem conhecimento dos parentes. Ouça a conversa completa!