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Questões de Família

Medidas protetivas e Lei Maria da Penha: tire suas dúvidas sobre as diferenças

Quem explica é o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 11:09

Publicado em 

27 jun 2022 às 11:09
Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para coibir a violência contra a mulher, fez 15 anos
Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para coibir a violência contra a mulher, fez 15 anos Crédito: Pixabay
Segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos um terço das mulheres já sofreu algum tipo de violência. No Brasil, a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, entrou em vigor em 2006, voltada ao combate à violência contra a mulher. Batizada pelo nome de Maria da Penha, em homenagem a uma das tantas vítimas de agressão, ela é considerada uma das melhores legislações do mundo no combate à violência contra as mulheres pela ONU (Organização das Nações Unidas). E uma das formas de coibir a violência e proteger a vítima asseguradas pela norma é a garantia de medidas protetivas. Tema para José Eduardo Coelho Dias, nesta edição do "Questões de Família". Ele aborda como é o funcionamento da Lei e das chamadas medidas protetivas.
As medidas protetivas são um instrumento legal previsto na Lei para garantir a segurança da mulher e da sua família. Os tipos mais comuns pedem o afastamento do agressor da vítima e da casa e a proibição de qualquer tipo de contato com ela. O agressor também pode ser proibido de entrar em contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio ou, ainda, deverá obedecer à restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço militar. Ouça as explicações completas!
Questões de Família - 27-06-22
[fonte: com informações do CNJ Notícias]

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