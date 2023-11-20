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Questões de Família

Mãe vence processo judicial para despejar de casa os filhos; isso pode acontecer na lei brasileira?

Quem explica é o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 20 de Novembro de 2023 às 10:46

Publicado em 

20 nov 2023 às 10:46
Justiça, juiz, julgamento
Justiça, juiz, julgamento Crédito: Pexels
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque a notícia de que uma mãe italiana de 75 anos teve de tomar medidas drásticas após seus dois filhos, de 40 e 42 anos, terem se recusado a sair da casa da família e procurar um imóvel próprio. A idosa recorreu à Justiça e venceu um processo pedindo o despejo dos filhos. 
As informações foram divulgadas pelo jornal britânico "The Guardian" e pela mídia local. Os filhos tinham empregos fixos e poderiam se sustentar sozinhos. E na lei brasileira? Isso pode ocorrer? O comentarista explica. 
CBN - Questões de Família - 20-11-23.mp3

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