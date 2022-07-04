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Questões de Família

Lei Maria da Penha: homem pode pedir medida protetiva?

Quem participa deste debate é o professor Doutor em Direito Civil, Francisco Vieira Lima Neto

Publicado em 04 de Julho de 2022 às 10:28

Publicado em 

04 jul 2022 às 10:28
Violência doméstica
Violência doméstica Crédito: Canva Pro
Na última edição do "Questões de Família" o comentarista José Eduardo Coelho Dias falava sobre a Lei Maria da Penha e medidas protetivas quando foram encaminhadas mensagens de ouvintes relatando situações também vividas com relação à violência contra homens. Se a Lei prevê, então, uma série de medidas em favor da mulher, será que é possível falar em medidas protetivas também para homens? Quem participa da discussão é o doutor em Direito Civil, Francisco Vieira Lima Neto, que publicou um artigo recente sobre o tema. É apontado que caso qualquer pessoa sofra violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral ou outras, a justiça pode intervir em prol da vítima e conceder uma medida de não aproximação.
"Medida de não aproximação é ferramenta de proteção à disposição de qualquer ser humano, independentemente de idade, sexo ou gênero, pois extrai seu fundamento de validade do artigo 1º, III, c/c artigo 5º, caput, da CF, e artigo 12 do Código Civil", aponta Vieira em seu artigo. "O ordenamento jurídico-dogmático contempla instituto de direito material e ferramenta processual adequadas a garantir o direito de todos os seres humanos à segurança", conta. Ouça a conversa completa!
QUESTÔES DE FAMÍLIA - 04-07-22

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