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Questões de Família

Legado ou herança? Qual a diferença na hora da sucessão? Especialista explica!

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 10:09

Publicado em 

09 dez 2024 às 10:09
Por que a transmissão de herança ainda é tão pouco discutida?
 herança Crédito: Freepik
Na última semana foi destaque a informação no noticiário que o apresentador e empresário Silvio Santos, falecido em agosto deste ano, deixou uma herança especial para Silvia Abravanel, conhecida como a "filha número 2" do apresentador – ele foi pai de seis filhas: Cintia, Silvia, Daniela, Patricia, Rebeca e Renata. Embora houvesse atritos, o apresentador tinha uma relação muito forte e especial com esta filha, que herdou, em especial, a mansão onde ela cresceu, no Morumbi, em São Paulo. As informações são do "UOL". Com base nesse tipo de episódio, nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias explica quando esse tipo de situação, envolvendo sucessão e herança, pode ocorrer.
E mais: como eles se encaixam nos conceitos de "legado" e "herança". De forma geral, enquanto a herança contempla a totalidade ou parte ideal dos bens deixados pelo falecido, o legado, por exemplo, compreende um bem determinado ou um conjunto de bens determinados, devidamente individualizados em testamento, deixado a uma ou mais pessoas, podendo ser parente ou não, ao que se dá o nome de legatário. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 09-12-24.mp3

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