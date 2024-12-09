Legado ou herança? Qual a diferença na hora da sucessão? Especialista explica!

Na última semana foi destaque a informação no noticiário que o apresentador e empresário Silvio Santos, falecido em agosto deste ano, deixou uma herança especial para Silvia Abravanel, conhecida como a "filha número 2" do apresentador – ele foi pai de seis filhas: Cintia, Silvia, Daniela, Patricia, Rebeca e Renata. Embora houvesse atritos, o apresentador tinha uma relação muito forte e especial com esta filha, que herdou, em especial, a mansão onde ela cresceu, no Morumbi, em São Paulo. As informações são do "UOL". Com base nesse tipo de episódio, nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias explica quando esse tipo de situação, envolvendo sucessão e herança, pode ocorrer.