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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Justiça reconhece união estável paralela a casamento: entenda o caso

Nosso comentarista José Eduardo Coelho Dias comenta!

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 11:10

Publicado em 

23 nov 2020 às 11:10
Nesta edição do Questões de Família, José Eduardo Coelho Dias destaca uma decisão da Justiça que movimentou o noticiário nos últimos dias, ganhou os principais sites e, claro, despertou dúvidas e polêmicas variadas. Tal decisão é da Justiça do Rio Grande do Sul que reconheceu a união estável formada por uma mulher e um homem que já era casado com outra mulher. Em resumo, o reconhecimento de uma união estável paralela ao casamento. A sentença foi dada no mês de outubro. A autora é uma mulher que se relacionou com um homem por 14 anos. Em 2011, ele faleceu e ela pediu a garantia de status de união estável, o que foi inicialmente negado. O homem mantinha casamento desde 1977, em que teve dois filhos. Segundo a autora do pedido, o convívio entre o homem e a esposa era apenas amigável. Nosso comentarista José Eduardo Coelho Dias comenta!
Questões de Família - 23-11-20
[COM INFORMAÇÕES DO PORTAL JUSBRASIL]

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