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Questões de Família

Justiça reconhece união estável de trisal e filho terá direito a registro multiparental

Quem explica a decisão é o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 11 de Setembro de 2023 às 10:49

Publicado em 

11 set 2023 às 10:49
Justiça, juiz, julgamento
Justiça, juiz, julgamento Crédito: Pexels
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque a notícia de que a 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, reconheceu a união estável poliafetiva entre três pessoas, que juntos formam um trisal. Com isso, o filho que uma das mulheres está gestando terá direito ao registro multiparental, ou seja, vai poder ter os nomes das duas mães e do pai. Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias. 
CBN - Questões de Família - 11-09-23.mp3

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