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Questões de Família

Juiz nega pedido de pensão a mulher: "ex-marido não é INSS"; entenda

Quem explica a decisão é o advogado familiarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 10:38

Publicado em 

25 out 2021 às 10:38
Justiça, lei, sentença, direito
Justiça Crédito: Freepik
"Ex-marido não é INSS". Foi com esse pensamento que, em um pedido de divórcio, um juiz da 2ª Vara Cível de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, negou o pedido de uma mulher para que seu ex-marido lhe pagasse uma pensão. Mas afinal, ex-marido deve ficar sustentando a ex, por exemplo? Será que nas estruturas familiares, isso é justo? Assunto para José Eduardo Coelho Dias, nesta edição do Questões de Família.
Questões de Familia - 25/10/2021
A autora é portadora de lúpus, uma doença inflamatória e autoimune, em que as células do sistema imununológico saem do controle e passam a atacar estruturas saudáveis do próprio organismo, causando danos em diversos órgãos. Incapacitada para o trabalho, ela recebia auxílio-doença do INSS. Contudo, há cerca de dois anos, o benefício lhe foi negado. Mesmo inapta, a mulher voltou a trabalhar e passou a atuar como caixa de lotérica.
No entanto, ela alegou que o salário era insuficiente para o seu sustento e de seu filho, devido aos custos com tratamento médico, alimentos, aluguel e outras contas. Para o juiz Ivanhoá Holanda Félix, porém, "o INSS é órgão previdenciário a qual a autora deve se reportar em face de benefícios referentes à sua condição de saúde" e, por isso, "o réu não lhe é devedor de quaisquer valores". Ele ainda ressaltou que a requisitante já exerce trabalho remunerado.

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