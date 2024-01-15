Irmão de Suzane von Richthofen transforma herança de R$ 10 milhões em dívidas; entenda

Nesta edição do Questões de Família, com o comentarista José Eduardo Coelho Dias, o destaque é a informação que os imóveis da família Richthofen, que foram herdados pelo irmão de Suzane, Andreas, acumulam aproximadamente R$ 500 mil em dívidas de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e condomínios atrasados. A informação é do blog True Crime, de Ullisses Campbell, em “O Globo”. Após ter sido condenada a 40 anos de prisão por ter matado Manfred e Marísia von Richthofen, Suzane perdeu o direito à parte da herança dos pais. Pouco depois do crime, o irmão entrou na Justiça para impedi-la de ficar com algo, e ganhou o direito de herdar todo o espólio dos pais –assassinados a pauladas–, avaliado na época em quase R$ 10 milhões. Por que Suzana não recebeu a herança? E porque ele ficou com dívida? Ouça a conversa completa!