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Questões de Família

Irmão de Suzane von Richthofen transforma herança de R$ 10 milhões em dívidas; entenda

Assunto para o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 11:04

Publicado em 

15 jan 2024 às 11:04
Suzane von Richthofen foi solta nesta quarta-feira (11) após decisão judicial
Suzane von Richthofen foi solta em Janeiro de 2023 após decisão judicial Crédito: Redes sociais
Nesta edição do Questões de Família, com o comentarista José Eduardo Coelho Dias, o destaque é a informação que os imóveis da família Richthofen, que foram herdados pelo irmão de Suzane, Andreas, acumulam aproximadamente R$ 500 mil em dívidas de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e condomínios atrasados. A informação é do blog True Crime, de Ullisses Campbell, em “O Globo”. Após ter sido condenada a 40 anos de prisão por ter matado Manfred e Marísia von Richthofen, Suzane perdeu o direito à parte da herança dos pais. Pouco depois do crime, o irmão entrou na Justiça para impedi-la de ficar com algo, e ganhou o direito de herdar todo o espólio dos pais –assassinados a pauladas–, avaliado na época em quase R$ 10 milhões. Por que Suzana não recebeu a herança? E porque ele ficou com dívida? Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 15-01-24

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