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Questões de Família

Inventariante: quem pode ser, suas funções e como é escolhido

Ouça as explicações do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 13 de Março de 2023 às 10:45

Publicado em 

13 mar 2023 às 10:45
Foto mostra pais e dois filhos
Família e herança Crédito: Pixabay
Na última semana foi destaque a notícia de que Márcia Aoki, viúva de Pelé, abriu mão de ser inventariante dos bens do Rei do Futebol, função que tem como responsabilidade listar a herança e os herdeiros do falecido. A empresária indicou Edinho, ex-goleiro e filho do ídolo brasileiro, para assumir o cargo. As informações são do "G1". Segundo a viúva, a decisão atende ao pedido dos filhos de Pelé e tem por finalidade afastar "disputas infrutíferas" dentro do inventário. Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias explica: quem pode ser inventariante, quais as suas funções, como ele é escolhido. 
Questões de Família - 13-03-23.mp3

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