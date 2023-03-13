Inventariante: quem pode ser, suas funções e como é escolhido

Na última semana foi destaque a notícia de que Márcia Aoki, viúva de Pelé, abriu mão de ser inventariante dos bens do Rei do Futebol, função que tem como responsabilidade listar a herança e os herdeiros do falecido. A empresária indicou Edinho, ex-goleiro e filho do ídolo brasileiro, para assumir o cargo. As informações são do "G1". Segundo a viúva, a decisão atende ao pedido dos filhos de Pelé e tem por finalidade afastar "disputas infrutíferas" dentro do inventário. Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias explica: quem pode ser inventariante, quais as suas funções, como ele é escolhido.