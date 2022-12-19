Interdição de direitos: saiba como funciona e para que serve

Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque o tema interdição de direitos. Será que todos os indivíduos a partir dos 18 anos podem praticar todos os atos da vida civil ou há casos que esse direito pode ser limitado? De forma geral, a interdição de direitos é uma intervenção judicial sobre uma pessoa que seja incapaz de tomar decisões sobre a própria vida. A partir da intervenção, o interditado passa a depender de um tutor, ou seja, alguém que se responsabiliza por seus atos. Ouça as explicações completas!