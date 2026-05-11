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Questões de Família

Infidelidade conjugal pode gerar indenização por dano moral? Especialista explica

Ouça detalhes na participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 11 de Maio de 2026 às 10:16

Publicado em 

11 mai 2026 às 10:16
A infidelidade pode significar algo muito além de impulso sexual (Imagem: New África | Shutterstock)
[Edicase]A infidelidade  (Imagem: New África | Shutterstock) Crédito: Imagem: New África | Shutterstock
Na última semana foi destaque a notícia que de forma unânime, a 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu que um homem não deve indenizar a ex-noiva após o casamento ter sido cancelado por traição. O colegiado afastou o pagamento de indenização por danos morais, mas manteve o dever de reparação por danos materiais, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.
Segundo os autos, as partes viviam em união estável e a autora descobriu, sete dias antes do casamento, que o companheiro mantinha um relacionamento extraconjugal. Diante disso, a celebração foi cancelada, gerando prejuízos financeiros decorrentes da rescisão de contratos. Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 11-05-26.mp3

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