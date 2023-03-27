Homem é condenado na Espanha a pagar à ex-esposa mais de duas décadas de salário por trabalho doméstico

Um tribunal espanhol condenou um homem a pagar à ex-esposa mais de €200.000 (cerca de US$ 213.000, R$ 1,1 milhão), resultado da adição de mais de duas décadas de salário por trabalho doméstico no período em que permaneceram casados, de acordo com uma sentença divulgada neste mês de março. A mulher será "indenizada com 204.624,86 euros, quantificando o referido valor mediante a aplicação do Salário Mínimo Interprofissional em cada ano desde 1996", afirma a sentença de 15 de fevereiro de um tribunal de Vélez-Málaga (Andaluzia, sul), ao qual a AFP teve acesso. Tema para análise do comentarista José Eduardo Coelho Dias, nesta edição do "Questões de Família". Ouça a conversa completa!