Holding familiar: o que é e como ela pode ser útil nas sucessões

Nesta edição do "Questões de Família" o tema em destaque é holding familiar! O comentarista José Eduardo Coelho Dias aponta que, nos últimos tempos, muita gente tem apontado a holding familiar como solução para os problemas relacionados à sucessão e até para a blindagem patrimonial. Mas será que é assim mesmo? José Eduardo explica o que é a holding familiar e como ela pode ser útil nas sucessões. As holdings começaram a ser usadas no universo familiar há algumas décadas a fim de proteger o patrimônio, como forma de evitar brigas ou porque a tributação para transmissão dos bens é menor do que em uma herança tradicional. Ouça a conversa completa!