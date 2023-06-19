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Questões de Família

Holding familiar: o que é e como ela pode ser útil nas sucessões

Quem explica é o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 10:08

Publicado em 

19 jun 2023 às 10:08
Briga por herança divide famílias
Briga por herança divide famílias Crédito: Amarildo
Nesta edição do "Questões de Família" o tema em destaque é holding familiar! O comentarista José Eduardo Coelho Dias aponta que, nos últimos tempos, muita gente tem apontado a holding familiar como solução para os problemas relacionados à sucessão e até para a blindagem patrimonial. Mas será que é assim mesmo? José Eduardo explica o que é a holding familiar e como ela pode ser útil nas sucessões. As holdings começaram a ser usadas no universo familiar há algumas décadas a fim de proteger o patrimônio, como forma de evitar brigas ou porque a tributação para transmissão dos bens é menor do que em uma herança tradicional. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 19-06-23.mp3

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