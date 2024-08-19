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Questões de Família

Hipergamia: tendência entre quem busca relacionamento amoroso?

Ouça as explicações do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 19 de Agosto de 2024 às 10:24

Publicado em 

19 ago 2024 às 10:24
Casamento, casal, noivado, aliança
Como a Psicologia e o Direito auxiliam na vida de casal Crédito: Pexels
O termo tem tomado conta das redes sociais nos últimos meses. A "hipergamia" é um termo caracterizado como um tipo de relacionamento amoroso de um indivíduo com parceiros que apresentem um nível econômico, social ou de poder superior ao próprio. 
Apesar de parecer um termo relativamente novo, o fenômeno cultural do casamento arranjado, por exemplo, pode cair dentro de um comportamento hipergâmico. Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias explica o fenômeno e suas consequências dentro das relações familiares. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 19-08-24.mp3

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