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Questões de Família

Herdeiro pode contestar partilha? Entenda o que é a petição de herança!

Ouça as explicações do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 10:57

Publicado em 

28 nov 2022 às 10:57
Briga por herança divide famílias
Briga por herança divide famílias Crédito: Amarildo
"Virou tudo de cabeça para baixo"! Foi exatamente isso que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fez ao julgar embargos de divergência em que se discutia o prazo prescricional das ações de petição de herança. O entendimento, até então pacificado, era no sentido de que o prazo prescricional de tais ações só começava a fluir a partir do trânsito em julgado da ação que reconhecia a paternidade. Segundo o novo entendimento, no entanto, o prazo começa a fluir a partir da abertura da sucessão, ou seja, da morte do autor da herança. Este é o tema em destaque com o comentarista José Eduardo Coelho Dias, nesta edição do "Questões de Família".
Questões De Família - 28-11-22.mp3
Para o relator, Ministro Antonio Carlos Ferreira, "passados tantos anos, os herdeiros beneficiados com a herança mantiveram, multiplicaram, transferiram ou perderam o patrimônio herdado, o que demandará enormes dificuldades e transtornos para refazer a partilha dos bens eventualmente existentes, podendo envolver terceiros, providência desprovida de razoabilidade à luz da segurança jurídica protegida pelo instituto da prescrição", disse. José Eduardo Coelho Dias explica a polêmica.

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