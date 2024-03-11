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Questões de Família

Herança: milionário que não recebia visita de netas deixa quase nada para elas

Isso é possível no Brasil? Ouça detalhes desta história na participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 11 de Março de 2024 às 10:21

Publicado em 

11 mar 2024 às 10:21
Herança, disputa entre herdeiros
Herança, disputa entre herdeiros Crédito: Freepik
Um avô chateado por não ter sido visitado por suas netas enquanto estava doente decidiu "punir" as herdeiras em seu testamento. A questão envolveu um milionário na Inglaterra. Sendo assim, quando faleceu aos 91 anos em 2020, deixou pouco mais de R$ 300 para cada uma delas. As informações são do jornal "Daily Mail". Sua herança foi dividida entre dois dos seus três filhos, Isso porque o terceiro tinha morrido em 2015 e sua parte seria direcionada às netas. Mas elas receberam apenas a quantia irrisória de 50 libras esterlinas cada. Em decisão recente, o juiz do caso disse que o testamento é "completamente racional" em função de o avô estar "decepcionado" com as netas com quem ele tinha "contato muito limitado" nos últimos anos de vida. É sobre esse tipo de situação que o comentarista José Eduardo Coelho Dias trata nesta edição do "Questões de Família". Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 11-03-24

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