Herança: milionário que não recebia visita de netas deixa quase nada para elas

Um avô chateado por não ter sido visitado por suas netas enquanto estava doente decidiu "punir" as herdeiras em seu testamento. A questão envolveu um milionário na Inglaterra. Sendo assim, quando faleceu aos 91 anos em 2020, deixou pouco mais de R$ 300 para cada uma delas. As informações são do jornal "Daily Mail". Sua herança foi dividida entre dois dos seus três filhos, Isso porque o terceiro tinha morrido em 2015 e sua parte seria direcionada às netas. Mas elas receberam apenas a quantia irrisória de 50 libras esterlinas cada. Em decisão recente, o juiz do caso disse que o testamento é "completamente racional" em função de o avô estar "decepcionado" com as netas com quem ele tinha "contato muito limitado" nos últimos anos de vida. É sobre esse tipo de situação que o comentarista José Eduardo Coelho Dias trata nesta edição do "Questões de Família". Ouça a conversa completa!