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Questões de Família

Herança: disputas familiares por patrimônio geram até ameaças de morte

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 28 de Agosto de 2023 às 10:58

Publicado em 

28 ago 2023 às 10:58
Briga por herança divide famílias
Briga por herança divide famílias Crédito: Amarildo
As negociações por imóveis, dinheiro e ações, quando envolvem a morte de um parente, podem levar a atritos e disputas com parentes próximos e até mesmo, em casos mais extremos, ameaças de morte. Este é o tema em destaque nesta edição do "Questões de Família", com o comentarista José Eduardo Coelho Dias. Nos últimos dias tem sido destaque a notícia de que a herança do narcotraficante Pablo Escobar tem sido motivo de briga entre familiares.
Alguns itens de seu legado, como roupas de grife, aviões e coleção de carros estiveram na Casa Museu de Pablo Escobar, em Medelín, na Colômbia, até a propriedade ser demolida, em julho deste ano. No cenário da disputa familiar pelo legado de Pablo, o sobrinho do narcotraficante, Nicolás Escobar, se autodenomina o “sobrinho favorito de Don Pablo”.
Questões de Família - 28-08-23

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