Herança digital: especialistas explicam o que é e como funciona

Nesta edição do "Questões de Família" o assunto em destaque é herança digital! Especialistas explicam, por exemplo, que moedas digitais, fotos, vídeos, áudios, arquivos de texto, e-mails, e-books, assinaturas digitais e contas em aplicativos estão entre os itens que compõem o patrimônio digital. O comentarista José Eduardo Coelho Dias traz para a conversa a advogada Cíntia Burille, especialista em herança digital no Brasil. Saiba em detalhes o que pode ser definido enquanto herança digital e o que você deve ficar atento. Ouça a conversa completa!