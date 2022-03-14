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Questões de Família

Herança digital: especialistas explicam o que é e como funciona

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias e da advogada Cíntia Burille, especialista em herança digital no Brasil

Publicado em 14 de Março de 2022 às 10:45

Publicado em 

14 mar 2022 às 10:45
Publicação digital e interativa traz dicas práticas sobre tecnologia
Crédito: Freepik/ Mockup Estúdio Gazeta
Nesta edição do "Questões de Família" o assunto em destaque é herança digital! Especialistas explicam, por exemplo, que moedas digitais, fotos, vídeos, áudios, arquivos de texto, e-mails, e-books, assinaturas digitais e contas em aplicativos estão entre os itens que compõem o patrimônio digital. O comentarista José Eduardo Coelho Dias traz para a conversa a advogada Cíntia Burille, especialista em herança digital no Brasil. Saiba em detalhes o que pode ser definido enquanto herança digital e o que você deve ficar atento. Ouça a conversa completa!
Questões De Familia - 14-03-22

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