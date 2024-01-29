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Questões de Família

Herança: deixar valores diferentes para cada filho é permitido pela lei? Entenda!

Assunto para o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 11:30

Publicado em 

29 jan 2024 às 11:30
Herança, disputa entre herdeiros
Herança, disputa entre herdeiros Crédito: Freepik
Nesta edição do Questões de Família, com o comentarista José Eduardo Coelho Dias, o assunto em destaque movimentou o noticiário recentemente. O testamento de Mário Jorge Lobo Zagallo causou uma forte divergência na família do ídolo brasileiro, morto no último dia 5 de janeiro, aos 92 anos. Ele deixou 50% de seu patrimônio ao filho mais novo, Mário Cesar, com o restante dividido de forma igual entre ele e os outros três herdeiros: Paulo Jorge, Maria Emília e Maria Cristina. Esse modelo de divisão estaria correto juridicamente? Mas será que é possível de fato "escolher" o herdeiro? Um filho, nesse caso, pode receber mais do que o outro? O comentarista explica. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 29-01-24

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