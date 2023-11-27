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Questões de Família

Guarda unilateral: entenda o que é e como funciona na prática

Quem explica é o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 27 de Novembro de 2023 às 10:34

Publicado em 

27 nov 2023 às 10:34
Em destaque: as diferenças entre guarda compartilhada e alternada
Em destaque: as diferenças entre guarda compartilhada e alternada Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Questões de Família", o tema em destaque é a guarda unilateral, aquela atribuída somente a um dos genitores ou a quem o substitui. Assim, o detentor da guarda fica com a responsabilidade exclusiva de decidir sobre a vida da criança, enquanto o outro só poderá supervisionar as atribuições. Especialistas em direito de Família explicam, por exemplo, que isso ocorre quando um dos genitores não está atendendo adequadamente às necessidades da criança ou quando questões de segurança estão envolvidas. O comentarista José Eduardo Coelho Dias explica, na prática, como isso ocorre. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 27-11-23.mp3

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