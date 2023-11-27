Guarda unilateral: entenda o que é e como funciona na prática

Nesta edição do "Questões de Família", o tema em destaque é a guarda unilateral, aquela atribuída somente a um dos genitores ou a quem o substitui. Assim, o detentor da guarda fica com a responsabilidade exclusiva de decidir sobre a vida da criança, enquanto o outro só poderá supervisionar as atribuições. Especialistas em direito de Família explicam, por exemplo, que isso ocorre quando um dos genitores não está atendendo adequadamente às necessidades da criança ou quando questões de segurança estão envolvidas. O comentarista José Eduardo Coelho Dias explica, na prática, como isso ocorre. Ouça a conversa completa!