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Questões de Família

Guarda, poder familiar e tutela: como são o seu funcionamento? Especialista explica!

Ao longo do mês, uma série especial sobre o assunto e seus desdobramentos

Publicado em 05 de Janeiro de 2026 às 11:29

Publicado em 

05 jan 2026 às 11:29
Divórcio, separação, família, filhos, alienação parental
Divórcio, separação, família, filhos, guarda, poder familiar, tutela Crédito: Freepik
Nesta edição do Questões de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias inicia uma série especial, durante o mês de janeiro, sobre a guarda dos filhos, tendo como base as demandas que aparecem durante as férias, em especial. Afinal, na prática, o que significam a guarda, poder familiar e tutela, por exemplo?
Segundo informações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a guarda é uma das medidas jurídicas que legaliza a permanência de crianças ou adolescentes em lares substitutos, conferindo ao menor a condição de dependente, inclusive para fins previdenciários. A guarda é uma das medidas jurídicas que legaliza a permanência de crianças ou adolescentes em lares substitutos, conferindo ao menor a condição de dependente, inclusive para fins previdenciários.
O poder familiar, aponta o CNJ, em seu site, está relacionado ao dever dos pais de sustento, guarda e educação dos filhos menores. Ou seja, é o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais em relação à pessoa e aos bens dos filhos menores de 18 anos.
Já a tutela tem por objetivo proteger o menor cujos pais faleceram, são considerados judicialmente ausentes ou foram destituídos do poder familiar. "As varas de Infância são competentes para a nomeação de um tutor para proteger e administrar os bens das pessoas menores de 18 anos que se encontrem em situação de risco. O deferimento da tutela pressupõe prévia decretação de perda ou suspensão do poder familiar, o que implica necessariamente o dever de guarda", informa. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 05-01-25.mp3

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