Guarda compartilhada ou alternada: saiba como funcionam e suas diferenças

Nesta edição do "Questões de Família", José Eduardo Coelho Dias traz como destaque para explicação junto aos ouvintes um tema que sempre desperta dúvidas quando se fala de guarda dos filhos: guarda compartilhada e alternada são a mesma coisa? O comentarista explica que, ainda hoje, é comum esses modelos serem motivos de dúvidas entre os pais e responsáveis. Dúvida comum, segundo José Eduardo: "Quem tem guarda compartilhada precisa pagar pensão? E, nesse caso, o tempo com cada um dos pais tem que ser igual?"

"A guarda compartilhada é a que existe em nosso direito. As responsabilidades dos pais são compartilhadas, como já é destacado, funcionam com as decisões em conjunto. A alternada seria no modelo da criança ficar um tempo com um dos genitores, depois com outro... e, durante esse tempo que está com um, o outro não interfere e vice-versa, é o responsável direto por aquela criança", explica. Acompanhe as explicações completas!