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Questões de Família

Guarda compartilhada dos filhos é forma mais adotada em divórcios; saiba como funciona!

Quem explica é o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 15 de Dezembro de 2025 às 11:29

Publicado em 

15 dez 2025 às 11:29
A família, que mora em Vitória, conseguiu na Justiça o direito de colocar o nome dos três pais e da mãe, além da guarda compartilhada entre os pais.
guarda compartilhada entre os pais. Crédito: Freepik
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque um novo dado envolvendo as relações familiares no Brasil: a guarda compartilhada é o tipo mais comum determinado nos divórcios judiciais no Brasil em 2024, segundo o relatório Estatísticas do Registro Civil, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Assim, pela 1ª vez, os divórcios com guarda compartilhada dos filhos (45%) superaram os casos em que a responsabilidade ficou exclusivamente com a mãe (43%).
Apesar do aumento, a guarda materna ainda representa quase metade das decisões, enquanto a guarda atribuída somente ao pai aparece em 3% dos registros. Segundo os dados do IBGE, o Brasil registrou 428.301 divórcios em 2024, sendo 82% (350.407) judiciais e 18% (77.894) extrajudiciais. Os resultados mostram ainda que 30% dos divórcios envolviam casais sem filhos.
De forma geral, a guarda compartilhada é a responsabilização conjunta do pai e da mãe em relação aos filhos. Nela, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista os interesses dos filhos, segundo o Código Civil Brasileiro. O comentarista analisa. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 15-12-25.mp3

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