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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Fraudes em família: conheça as situações mais comuns

Ouça a conversa entre o comentarista José Eduardo Coelho Dias e o professor Rolf Madaleno

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 10:16

Publicado em 

26 abr 2021 às 10:16
Nesta edição do "Questões de Família", José Eduardo Coelho Dias traz como destaque as fraudes mais recorrentes nos processos de família. Quem participa da conversa é o advogado e professor de Direito de Família e Sucessões, Rolf Madaleno, diretor nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) e membro da Associação Internacional de Juristas de Direito de Família (AIJUDEFA). Referência no assunto, Madaleno lança junto aos próprios filhos, Rafael Madaleno e Ana Carolina Carpes Madaleno, também advogados, o livro "Fraude no Direito de Família e Sucessões", inédito na literatura jurídica brasileira. O que são essas fraudes? "A fraude é a tônica dos efeitos econômicos dos processos de família, onde ex-cônjuges e ex-companheiros, que antes eram a fonte da confiança, se tornam as pessoas menos confiáveis". Acompanhe a conversa completa!
Questões de Familia - 26-04-21.mp3
 

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