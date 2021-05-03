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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Fraudes dentro do ambiente famíliar são mais comuns do que se imagina

Ouça as participações do comentarista José Eduardo Coelho Dias e do professor Rolf Madaleno

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 09:59

Publicado em 

03 mai 2021 às 09:59
Fraudes dentro do ambiente famíliar são mais comuns do que se imagina. Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias segue em uma conversa com o advogado e professor de Direito de Família, Rolf Madaleno, diretor nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) e membro da Associação Internacional de Juristas de Direito de Família (AIJUDEFA).
Na conversa iniciada na última edição do quadro eles discutiam a respeito das principais fraudes que existem nos processos de Direito de Família e quais mecanismos podem ser empregados para evitá-los no cotidiano. Agora, eles analisam as principais dúvidas que chegaram dos ouvintes sobre temas como divisão de bens e partilhas. Acompanhe a conversa completa!
Questões de Familia - 03-05-21.mp3

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