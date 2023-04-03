Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Questões de Família

Filhos menores de idade podem ficar sozinhos em casa? Entenda!

Quem explica é o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 10:27

Publicado em 

03 abr 2023 às 10:27
Foto mostra pais e dois filhos
Família e herança Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque uma realidade comum a muitas famílias: a hora em que os filhos menores de idade ficam em casa sozinhos, nem que seja por um curto período de tempo. Uma dúvida corriqueira aos pais e responsáveis é: esses menores podem ficar, legalmente, sozinhos em casa? Em caso de acidente, os pais serão responsabilizados? Especialistas apontam, por exemplo, que o artigo 133 do Código Penal prevê "que abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, é incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono", caracteriza crime de abandono de incapaz. O comentarista analisa o assunto. 
Questões de Família - 03-04-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 09/12/2019 - ES - Vitória - Sede da Justiça Federal - Editoria: Politica - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Produtor do ES tem condenação por trabalho escravo mantida após 20 anos na Justiça
Imagem de destaque
Tradição e nutrição: 4 dicas para consumir o milho nas festas juninas 
Daniel Carraretto, consultor de investimentos
Um capixaba entre os maiores influenciadores de investimentos do Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados