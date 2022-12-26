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Questões de Família

Filhos de pais separados devem passar as festividades de final de ano com quem?

Quem responde é o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 10:14

Publicado em 

26 dez 2022 às 10:14
Foto mostra pais e dois filhos
Família e herança Crédito: Pixabay
O período de fim de ano é repleto de comemorações e tradições em família! E uma dúvida muito comum que sempre aparece, com destaque nessa época do ano, é como fica a situação dos filhos de pais separados. Com quem deve ficar a criança durante o período de fim de ano? Se no Natal o filho passou com um dos genitores, agora, no Ano Novo, ele passa com o outro? Tema para o comentarista José Eduardo Coelho Dias, nesta edição do "Questões de Família". Ouça a conversa completa!
Questões de Família - 26-12-22.mp3

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