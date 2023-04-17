Filhos adotivos: direitos e responsabilidades para com os pais!

"Filho é filho e ponto!" Sejam biológicos ou adotivos, os filhos têm as mesmas responsabilidades para com seus pais – e isso também envolve direitos. É sobre essa relação afetiva que o comentarista José Eduardo Coelho Dias trata nesta edição do "Questões de Família". "Hoje já não existe mais essa diferença! Os filhos adotivos, ou não, têm as mesmas responsabilidades e deveres, como, por exemplo, amparar aos pais na velhice e dar alimentos", explica. Ouça a conversa completa!