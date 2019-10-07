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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Filho maior de 18 anos tem direito a continuar receber pensão?

Ouça o quadro Questões de Família desta segunda-feira (07)

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 11:17

Publicado em 

07 out 2019 às 11:17
Nesta edição do Questões de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias explica se o filho, quando atinge a maioridade, continua tendo direito a receber pensão? O comentarista explica que quando um filho atinge a maioridade, a presunção é de que ele tenha adquirido também a capacidade de se prover, sem a necessidade de ajuda dos pais. Entretanto, os Tribunais têm entendido que quando o filho atinge a maioridade, mas está estudando, é dever dos pais, com base no princípio da solidariedade familiar, também auxiliá-lo. Confira!
 
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 07-10-19

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