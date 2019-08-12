Ficar 15 dias morando juntos não vale como união estável, diz justiça

No quadro Questões de Família desta segunda-feira (12) o comentarista José Eduardo Coelho Dias e o advogado Ricardo Lucas Calderón, diretor nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família, debatem uma decisão recente do STJ que entendeu que namorar por um mês e meio e ficar 15 dias morando juntos não vale como união estável.

A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, que namorar por um mês e meio e morar junto por duas semanas não é união estável. O caso analisado aconteceu entre um casal do Mato Grosso do Sul. Após esse período de relacionamento e vivência na mesma casa, o homem morreu, o que deu origem à ação pedindo o reconhecimento do compromisso. Segundo o relator do caso, ministro Luis Felipe Salomão, reconheceu que a intenção do casal era de “constituir família”, mas afirmou que o desejo não é suficiente para concretizar a união. Ele argumentou que a legislação em vigor não estabelece um prazo para que se configure a união estável, mas ressaltou que um período mínimo deveria ser exigido para atestar a estabilidade do relacionamento.