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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Ficar 15 dias morando juntos não vale como união estável, diz justiça

Ouça o debate no quadro Questões de Família

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 11:20

Publicado em 

12 ago 2019 às 11:20
No quadro Questões de Família desta segunda-feira (12) o comentarista José Eduardo Coelho Dias e o advogado Ricardo Lucas Calderón, diretor nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família, debatem uma decisão recente do STJ que entendeu que namorar por um mês e meio e ficar 15 dias morando juntos não vale como união estável. 
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 12-08-19
A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, que namorar por um mês e meio e morar junto por duas semanas não é união estável. O caso analisado aconteceu entre um casal do Mato Grosso do Sul. Após esse período de relacionamento e vivência na mesma casa, o homem morreu, o que deu origem à ação pedindo o reconhecimento do compromisso. Segundo o relator do caso, ministro Luis Felipe Salomão, reconheceu que a intenção do casal era de “constituir família”, mas afirmou que o desejo não é suficiente para concretizar a união. Ele argumentou que a legislação em vigor não estabelece um prazo para que se configure a união estável, mas ressaltou que um período mínimo deveria ser exigido para atestar a estabilidade do relacionamento.
 

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